Nachfolger für Arztpraxen zu finden, ist ein großes Problem. Auf einen Arbeitsplatz mit einer 60-Stunden-Woche in der eigenen Praxis haben immer weniger junge Ärzte Lust. Das trifft nicht nur die Hausärzte, sondern auch die Fachärzte. In Ellwangen haben deshalb die Kliniken Ostalb die Frauenarztpraxis von Dr. Joachim Mickan gekauft und führen sie seit Anfang Januar als medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), ab April mit einer Außenstelle in Bopfingen.