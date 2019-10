Urteil wegen mutmaßlichen Mehrfach Vergewaltiger erwartet

Im Prozess wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung gegen einen 26-Jährigen soll heute in Urteil vor dem Landgericht Memmingen fallen. Die Verhandlung wird zunächst mit einem Gutachten sowie den Plädoyers fortgesetzt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwei Spaziergängerinnen vergewaltigt und es bei zwei weiteren Frauen versucht zu haben. Die Vorfälle ereigneten sich Anfang Dezember 2018 in Babenhausen und in Egg an der Günz (beide Landkreis Unterallgäu) - drei der Übergriffe sogar am selben Nachmittag.

Der Mann aus Eritrea bestreitet die Vorwürfe. Eines der Opfer wehrte sich mit einer Schere. Die Polizei nahm den Angeklagten kurz darauf fest, da er verdächtige Schnittwunden im Gesicht und Blutspuren auf dem Hemd hatte. Seither sitzt der 26-Jährige in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung Polizei Vorfall vom 03.12.2019

Pressemitteilung Polizei Vorfälle vom 05.12.2019