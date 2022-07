Urteil stärkt Windpark-Pläne bei Schloss Lichtenstein

Schloss Lichtenstein liegt malerisch am Albtrauf über dem Neckar-Nebenfluss Echaz. Reiseführer preisen es als „schwäbisches Neuschwanstein“ oder „Märchenschloss Württembergs“. Die idyllische Lage ist aber auch der Grund für einen jahrelangen erbitterten Streit. Seit 2014 plant die Firma Sowitec aus dem nahe gelegenen Sonnenbühl den Bau von fünf Windrädern in der Umgebung des Schlosses. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim bringt das Unternehmen seinem Ziel nun einen Schritt näher.

In einem am Freitag veröffentlichten Urteil verpflichten Baden-Württembergs oberste Verwaltungsrichter das Land, über einen Antrag von Sowitec auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu entscheiden. Eine solche Genehmigung ist Voraussetzung, damit der Windpark „Hohfleck“ auf der Gemarkung der Gemeinde Sonnenbühl, etwa drei Kilometer vom Schloss entfernt, gebaut werden darf.

Verklagt wegen Untätigkeit

Angesprochen ist mit dem Urteil das Landratsamt Reutlingen, das in diesem Fall als untere staatliche Verwaltungsbehörde des Landes agiert. Anlass für das Verfahren war eine so genannte Untätigkeitsklage. Denn eigentlich ist das Landratsamt schon seit einem Urteil aus dem Jahr 2019 verpflichtet, über den Antrag von Sowitec zu entscheiden. Geschehen ist das bislang nicht.

Der Streit um die geplanten Windräder schwelt seit Jahren. Gegen ihren Bau positionierten sich eine Bürgerinitiative, Tourismus-Verantwortliche, der Schwäbische Albverein, das Landesamt für Denkmalpflege und der Schlossherr, Spross einer Nebenlinie des Hauses Württemberg. Ihr wichtigstes Anliegen ist der Schutz des Landschaftsbildes rund um Schloss Lichtenstein.

Das Landratsamt hatte dem Windpark 2016 die Genehmigung verweigert, aus Gründen des Denkmalschutzes. Sowitec zog darauf vor das Verwaltungsgericht Sigmaringen. Bei einem Vor-Ort-Termin nahmen die Richter das Schloss aus verschiedenen Sichtachsen in Augenschein. Sie kamen zu dem Schluss, die geplanten Windräder würden das Erscheinungsbild „nur unerheblich“ beeinträchtigen. Am 14. Februar 2019 hoben sie den ablehnenden Bescheid auf und forderten das Landratsamt auf, neu zu entscheiden. Außerdem stellten sie fest, dass Belange des Denkmalschutzes einer Windpark-Genehmigung nicht entgegenstehen würden. Das Landratsamt müsse nur noch Fragen des Naturschutzes untersuchen.

Trotzdem bekam Sowitec weder eine Zu- noch eine Absage für den Windpark. Stattdessen beantragte das Landratsamt die Zulassung eines Berufungsverfahrens, scheiterte im April 2020 aber auch damit. Zu dem neuerlichen Urteil wollte ein Sprecher der Behörde am Freitag auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. Er verwies stattdessen auf eine für Anfang nächster Woche geplante gemeinsame Pressekonferenz von Landratsamt und Sowitec.

Genehmigungsverfahren oft zäh

Ein Erfolg auf der ganzen Linie ist das neuerliche Urteil für Sowitec dennoch nicht. Denn das Unternehmen wollte darüber hinaus erreichen, dass die Richter das Land gleich auch zur Erteilung einer Genehmigung verpflichten. Das wies der Verwaltungsgerichtshof ab – mit der Begründung, „dass es nicht Aufgabe der Gerichte sei, ein ,steckengebliebenes‘ Genehmigungsverfahren in allen Einzelheiten (gewissermaßen an Stelle der hierzu berufenen Behörden) durchzuführen“. Sprich: Entscheiden muss die Behörde schon selbst.

Der Rechtsstreit wirft ein Schlaglicht auf die oft zähen Genehmigungsverfahren für Windräder. Bislang dauert die Realisierung eines Windparks in Baden-Württemberg im Schnitt sechs bis sieben Jahre. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die Dauer mindestens halbieren und hat dazu eine Task Force eingesetzt. Ein Gesetzentwurf sieht die Abschaffung des bisherige Widerspruchsverfahrens vor, was den Genehmigungsprozess um ein Jahr beschleunigen soll. der Klageweg bleibt aber bestehen.