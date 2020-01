1917 ist Johann Brugger geboren, heute feiert er seinen Geburtstag. Er erinnert sich an Namen, an Geschichten und Gesichter, an Dinge, die er erlebt und gesehen hat – und er erzählt gerne aus den vergangenen 100 Jahren – in denen er sich viel erarbeitet und aufgebaut hat.

In Bechlingen geboren, ist er mit drei Brüdern und zwei Schwestern aufgewachsen. Er erlebt den zweiten Weltkrieg, wird bei der Wehrmacht zum Fahrlehrer und Schirrmeister ausgebildet.