Im Schweizer Prozess um den vierfachen Mord von Rupperswil wird am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Das Gericht wollte am Donnerstag über die Anträge von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigung beraten. Angeklagt ist ein 34 Jahre alter ehemaliger Fußballjugendtrainer aus Rupperswil. Er hat zugegeben, in der Nachbarschaft eine Frau, ihre beiden Söhne (13 und 19) sowie die Freundin eines der Söhne umgebracht zu haben. Das Motiv sei der sexuelle Übergriff auf den Jüngeren gewesen.

Nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sagte der Angeklagte am Mittwoch in seinem Schlusswort: „Es tut mir leid. Entschuldigung.“ Prozessbeobachter hatten ihn zuvor als gefühlskalt beschrieben. Die Staatsanwältin fordert lebenslange Haft mit anschließender Verwahrung. Die Anwälte der Opferangehörigen verlangen hohe Entschädigungen. Die Pflichtverteidigerin erklärte, der Angeklagte habe den Opfern nicht mehr Schmerzen zugefügt als für die Tötung nötig - sie plädierte auf 18 Jahre Haft.

