Von Aalener Nachrichten

Die Konstellation war nicht ganz einfach für die Kegler von der Ostalb, nachdem gleich drei Akteure aus dem Erstligateam kurzfristig ausgefallen waren. Die Aufgabe in Zwickau lösten Schwabsbergs Kegler dennoch mit Bravour, sagt der Verein laut in einer Pressemitteilung. Nach dem sehr moderaten Start in die Bundesligasaison haben sich, wie es scheint, Schwabsbergs Bundesligakegler endlich gefunden.

Der jüngste Schwabenstreich beim TSV 90 Zwickau, ohne die aktuelle Nummer eins und zwei des Teams, legt dafür ein beredtes Zeugnis ab.