Im Prozess um einen tödlichen Ehestreit will das Landgericht Freiburg heute das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 68 Jahre alter Mann. Er hat zum Prozessauftakt Anfang Dezember zugegeben, seine Frau im Streit mit einer Flasche und einem Glaskrug erschlagen zu haben. Die 62-Jährige starb am Tatort. Die Attacke ereignete sich im Juli in der gemeinsamen Wohnung des Paares in Freiburg. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Prozess neun Jahre Haft für den Mann gefordert. Der Verteidiger hatte sich für eine Gefängnisstrafe „deutlich unter fünf Jahren“ ausgesprochen.

Bei dem 68-Jährigen war den Angaben zufolge im März eine schwere Krankheit diagnostiziert worden. Dies habe bei dem Ehepaar zu Spannungen und Streit geführt. Ein Motiv für seine Tat hatte der Mann vor Gericht nicht genannt (Az.: 1 Ks 200 Js 24683/18).