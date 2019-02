Urteil im Prozess um Brandanschlag auf Moschee erwartet

Es ist fünf Uhr morgens. Überall in der kleinen Gemeinde Schmalegg im Landkreis Ravensburg ist es noch dunkel, nur in der Backstube am Ortsrand brennt Licht. Bäckermeister Manfred Müller taucht seine Hände ins Mehl, sodass die Innenflächen weiß bestäubt sind. Dann formt er sie zu einem Dreieck, drückt sie in den weichen, großen Teigballen vor sich und trennt genau so viel Masse heraus, wie er für einen Schmalegger Wecken – das Wahrzeichen seiner Backstube – braucht.