Der 26-Jährige soll Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen sein - heute wird das Urteil gegen den als Flüchtling nach Deutschland gekommenen Syrer erwartet. Seit Oktober ist er vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart wegen Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung angeklagt. Die Generalstaatsanwaltschaft forderte drei Jahre ohne Bewährung, die Verteidigung zwei Jahre mit Bewährung.

In der Region Tabka in Nordsyrien soll der Mann damals vom IS beschlagnahmte Häuser von Christen und Kurden leer geräumt haben, damit dort IS-Kämpfer untergebracht werden konnten. Auch Spitzeldienste hat er laut Anklage für die Organisation erledigt. Er sei ein knappes Jahr IS-Mitglied gewesen - von Frühjahr bis Ende 2014.

Ende 2014 soll der Angeklagte seine Heimat verlassen haben. Über die Türkei kam er später nach Deutschland und stellte hier einen Asylantrag. Im vergangenen Mai wurde er in Tübingen festgenommen.

Pressemitteilung des Gerichts zu dem Prozess

Mitteilung der Bundesanwaltschaft vom 3.5.