Urteil erwartet: tödliche Messerattacke vor Nachtclub

Kleine Baustelle, große Wirkung: Auch am Dienstag haben die Reparaturarbeiten an der B 31 in Fischbach für kilometerlange Staus gesorgt. Die Arbeiten sind nun zwar abgeschlossen, ein paar Fragen bleiben aber. Die zum Teil massive Kritik staugeplagter Autofahrer an Baustelle, Zeitraum, vorübergehendem Stillstand der Arbeiten und fehlender Umleitung weist Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes, zurück. „Das hat schon alles einen gewissen Sinn“, sagt er.