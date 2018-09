Ursache von Rastatter Brand noch unklar: Suche nach Bewohner

Nach dem Brand eines Hauses in der Altstadt von Rastatt ist die Ursache des Feuers weiter unklar. Zudem suchte die Polizei am Mittwoch zunächst weiter nach einem Bewohner. Kriminaltechniker konnten wegen der Hitze und Gasen am Morgen noch nicht in alle Wohnungen. Zwei Glutnester flackerten erneut auf. Sie wurden laut Polizei aber schnell gelöscht. Die Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Die Beamten gehen von mehreren hunderttausend Euro aus.

Bei dem Brand waren am frühen Dienstagmorgen fünf Menschen durch Rauchgas leicht verletzt worden. Rund 70 Anwohner mussten kurzfristig aus ihren Wohnungen. Während die meisten nach einigen Stunden wieder zurück konnten, müssen sich die 14 gemeldeten Bewohner des Brandhauses eine neue Bleibe suchen. „Das Haus ist nicht mehr bewohnbar“, sagte ein Polizeisprecher. Über die Identität des vermissten Bewohners sagte die Polizei zunächst nichts. Nicht bekannt ist, ob er zum Brandzeitpunkt im Haus war. Aufschluss erhoffen sich die Ermittler über Befragungen in seinem persönlichen Umfeld.

Im Erdgeschoss des zweistöckigen Hauses war früher eine Gastwirtschaft untergebracht, zuletzt eine Spielhalle mit Bistro. An den direkt angrenzenden Nachbarhäusern entstand Schaden durch Feuer und Löschwasser. In der Stadt ist man aber erleichtert, dass durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Schlimmeres im historischen Kern der Barockstadt verhindert wurde.

Mitteilung der Polizei vom 18.9.

Mitteilung der Stadt vom 18.9.