Ursache unklar: 150 000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Nach einem Dachstuhlbrand in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) ist die Ursache weiterhin unklar. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstag war wegen des Feuers ein Schaden von etwa 150 000 Euro entstanden. Der Brand war im Dachstuhl eines Reihenhauses ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf das Nachbarhaus über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sprach am Donnerstag davon, dass „möglicherweise“ ein technischer Defekt Grund für das Feuer gewesen sein könnte.

