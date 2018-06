Auch Stunden nach einem Großbrand in einer Lagerhalle in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) war das Gebäude am Mittwochmorgen noch nicht betretbar. Die Feuerwehr hielt Brandwache, die Ursache für das Feuer konnte zunächst nicht geklärt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Brand am Dienstagabend war niemand verletzt worden, der Sachschaden wurde mit rund 500 000 Euro beziffert. Was in der Halle gelagert war, ist noch unklar.

Als die etwa 100 Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Um festzustellen, wo das Feuer ausgebrochen war, wurde ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Wegen der Löscharbeiten musste der Bahnhof in der Nähe vorübergehend gesperrt werden.

Polizeibericht