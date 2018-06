Die Ursache für den Großbrand im Europa-Park Rust steht vermutlich fest: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei das Feuer wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sei dies wahrscheinlich. Wie lange die Ermittlungen der Sachverständigen noch andauern werden, konnte die Polizei in Offenburg auf Nachfrage von schwäbische.de nicht näher ausführen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Höhe der Schadenssumme könne man noch nicht konkret beziffern, zuletzt war von einer zweistelligen Millionensumme die Rede.

Den Angaben zufolge war der Brand im Bereich der Attraktion „Fjord-Rafting“ ausgebrochen. Diese wolle das Europa-Park-Team so schnell wie möglich wieder eröffnen. Man arbeite unter Hochdruck daran, sagte Park-Sprecherin Corina Zanger schwäbische.de. Derzeit werde das Rafting vor allem durch den Brandschutt beeinträchtigt. "Die Technik der Attraktionen ist nicht in Mitleidenschaft gezogen worden", so Zanger.

Generell habe der Großbrand dem Interesse der Besucher während der Pfingstferien keinen Abbruch getan. Am Tag nach der Katastrophe waren bereits wieder 20.000 Besucher in den Park gekommen. Auch in den Tagen danach seien die Besucherzahlen zufriedenstellend gewesen, so Zanger weiter.

Dass die beim Brand zerstörte Attraktion "Piraten in Batavia" bei vielen Fans des Europa-Parks eines der Highlights war, habe man natürlich registriert. Die große Welle der Solidarität im Netz habe gut getan und gebe Kraft, die anstrengenden Wochen besser überstehen zu können. Ähnlich hatte sich zuvor bereits der Gründer des Europa-Park, Roland Mack, geäußert.

Man freue sich ebenfalls über die vielen Initiativen im Netz, die einen Wiederaufbau des Fahrgeschäfts zum Ziel haben. Zum derzeitigen Stand könne man aber noch nicht sagen, ob die Piraten-Fahrt in ihrer alten Form wieder aufgebaut wird.

"Piraten in Batavia" waren eine der beliebtesten Attraktionen des Europaparks. (Foto: Europapark)

Seit 1987 war die Indoor-Bootsfahrt im Themenbereich Niederlande in Betrieb. Thematisch drehte sich die Attraktion hauptsächlich um den Einfall von Piraten in die Hafenstadt Batavia, wie die indonesische Hauptstadt Jakarta bis 1942 hieß. Entlang des Kanals lieferten sich mechanische Puppen, sogenannte Animatronics, Schießereien und Wirtshausprügeleien.

"Die Verantwortlichen machen sich derzeit intensiv Gedanken, wie es weitergeht", so Zanger. Es gebe noch keine Tendenz, wie die Attraktion konkret aussehen wird. Bestätigen könne man, dass dort in Zukunft wieder eine Attraktion für die ganze Familie entstehen wird, so die Park-Sprecherin zu schwäbische.de. In den kommenden Wochen wolle man die weiteren Planungen bekannt geben.

Der Brand Ende Mai hatte Teile der Themenbereiche Holland und Skandinavien zerstört. Eine Kleiderkammer für Mitarbeiter, ein Restaurant und mehrere Hallen brannten nieder.

