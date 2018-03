Urlauber aus Baden-Württemberg nach stundenlanger Suche gerettet

Bergretter aus Bayern und Österreich haben nach einer stundenlangen Suche in der Nacht zum Freitag einen 55 Jahre alten Urlauber gerettet.

Der Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg wollte nach einem Ausflug auf eine Alm der 1869 Meter hohen Steinplatte zum Parkplatz in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) absteigen. Wie die Polizei Grassau am Freitag mitteilte, kam der Tourist in der Dunkelheit vom Weg ab. Zunächst verirrte er sich auf eine Skipiste, rutschte dann etwa 50 Meter tief in den Schwarzlofergraben und verlor dort seine Schuhe. Angehörige verständigten die Bergwacht. Nach einer mehrstündigen Suche mit einem großen Aufgebot entdeckten die Retter den Vermissten und brachten ihn mit Unterkühlung in ein Krankenhaus.

Retter haben am Dachstein einen 45-Jährigen aus Duisburg gerettet, der etwa 20 Meter tief abgestürzt war. Er harrte rund 100 Stunden lang aus. Eine glückliche Fügung brachte die Retter auf seine Spur: Für ein ganz kurzes Zeitfenster hatte der Mann Handyempfang und konnte einen Notruf abschicken. Video: Polizei Oberösterreich