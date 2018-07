Auf dem Weg in den Urlaub hat der Wohnwagen einer Familie Feuer gefangen und die Fahrt eines Paares und seiner drei Kinder abrupt beendet. Glücklicherweise hatte am Mittwoch zuvor ein anderer Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 5 nahe Appenweier (Ortenaukreis) gemerkt, dass Rauch aus der Dachluke des Campingwagens stieg, wie die Polizei mitteilte. Die Familie aus dem Kreis Rastatt hielt daraufhin an und hängte den brennenden Wohnwagen ab. Eine explodierende Gasflasche beschleunigte das Feuer - der Caravan brannte völlig aus. Verletzt wurde niemand.

Warum das Feuer ausbrach, ist einem Polizeisprecher noch unklar. „Wäre es nicht bemerkt worden, hätte das ganze Ding noch während der Fahrt in die Luft fliegen können“, sagte er. „Das hätte schlimm ausgehen können.“ Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung Polizei