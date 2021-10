Unwetterlage in Baden-Württemberg hat sich beruhigt

Der Sturm ist in Baden-Württemberg in der Nacht zum Freitag abgeflaut. Größere Einsätze wegen des Unwetters habe es zuletzt nicht mehr gegeben, berichteten die Polizeipräsidien am Freitagmorgen. Am Donnerstag hatte Sturmtief „Hendrik“ in vielen Teilen des Landes massive Schäden verursacht. Für den Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst im Norden Baden-Württembergs gebietsweise Windböen, ansonsten bleibt es den Prognosen zufolge ruhig.

