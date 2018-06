Unwetter wütet im Rhein-Neckar-Kreis: S-Bahnstrecke gesperrt

Ein Unwetter mit Starkregen und sturmartigen Böen hat im Rhein-Neckar-Kreis Schäden verursacht. In der Nacht zum Montag seien zahlreiche Bäume umgestürzt, teilte die Polizei in Mannheim am frühen Morgen mit. Verletzt wurde demnach aber niemand. Wegen eines Oberleitungsschadens sei auch die S-Bahnstrecke zwischen Waibstadt und Aglasterhausen gesperrt. Der Deutschen Bahn zufolge wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Wegen des Unwetters waren Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz. Demnach stürzte in Meckesheim eine zehn Meter hohe Tanne gegen ein Haus. In Waibstadt fiel kurzzeitig der Strom aus. In Sinsheim sei ein Bach über die Ufer getreten und habe eine Straße mit einer Schlammschicht überzogen. Auch eine Kreisstraße sei überflutet worden, so die Polizei. Für die Säuberungs- und Aufräumarbeiten seien mehrere Straßen gesperrt worden. Die Schadenshöhe war noch unklar.

