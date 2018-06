Unwetter verhageln Sparkassenversicherung das Ergebnis

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Unwetter im Sommer haben das Jahresergebnis der Sparkassenversicherung (SV) spürbar gedrückt. Wie der Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, sank der Gewinn unter dem Strich auf 34,9 Millionen Euro nach 94 Millionen Euro im Vorjahr. 2013 sei ein extremes Schadensjahr gewesen. Die großen Unwetter im Frühjahr und Sommer hätten zu Schäden in Höhe von mehr als 768 Millionen Euro geführt. Im Jahr zuvor belief sich die Schadenssumme nur auf 65,5 Millionen Euro. Die SV gilt als der Branchenprimus im Südwesten, weil bei dem ehemaligen Monopolisten etwa 70 Prozent der Wohngebäude in Baden-Württemberg versichert sind.