Untersuchung Schülerleistungen: Wo steht Baden-Württemberg?

Eine neue Studie im Auftrag der Kultusminister hat die Schülerleistungen in den Fächern Mathe, Biologie, Chemie und Physik untersucht. Sie wird heute (10.00 Uhr) in Berlin vorgestellt. Die spannende Frage ist, wie die Schüler in Baden-Württemberg abgeschnitten haben - im Vergleich zu einer ähnlichen Studie 2012 und im Vergleich der Schüler in den anderen Bundesländern. Getestet wurden Schüler in den 9. Klassen.

Zuletzt war im Jahr 2017 eine Studie vorgestellt worden, die die Kompetenzen von Grundschülern der 4. Klassen in Deutsch und Mathe untersuchte. Sie hatte ergeben, dass sich die Schüler in Baden-Württemberg in ihren Leistungen massiv verschlechterten und im bundesweiten Vergleich nur noch im Mittelfeld lagen.

Allgemeine Informationen zum IBQ-Bildungstrend 2018