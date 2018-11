Untersteller zu Fessenheim: „Kein Grund für Jubelschreie“

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat zurückhaltend auf das von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigte Abschalten des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim im Elsass reagiert. „Bevor Fessenheim nicht endlich stillsteht, gibt es keinen Grund für Jubelschreie“, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Zu oft seien schon Daten genannt und später wieder korrigiert worden. Zudem sei Fessenheim ein Sicherheitsrisiko, nötig wäre ein sofortiges Abschalten. Er hoffe, dass Macron Wort halte. Frankreichs Staatschef hat am Dienstag angekündigt, dass das direkt an der deutsch-französischen Grenze stehende Atomkraftwerk im Sommer 2020 endgültig geschlossen werden soll.