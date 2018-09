Den Eltern von Gymnasiasten reicht es. Weil aus ihrer Sicht zu viel Unterricht ausfällt, wollen sie die Landesregierung verklagen. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hält die Vorwürfe für unbegründet. Es herrsche Lehrermangel, aber ihr Haus tue bereits alles, um diesen zu beheben. Zahlen zeigen: In jeder achten Stunde haben Schüler nicht den Lehrer vor sich, der eigentlich unterrichten sollte.

Eltern fühlen sich ignoriert

Stephan Ertle aus Leutkirch leitet die Arbeitsgemeinschaft Gymnasialer Elternbeiräte (Arge) im Regierungsbezirk Tübingen. Er kennt die Stuttgarter Pläne für eine Klage, über die zunächst die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet hatte. „Das Bildungssystem in Baden-Württemberg wird seit mehr als einem Jahrzehnt kaputt gespart“, beklagt Ertle. Ministerin Eisenmann ignoriere die Probleme. Einen Brief der Eltern vom Juli habe sie nie beantwortet. Deswegen sei eine Klage ein logischer Schritt. „Wenn die Rechtsanwälte die Sachlage geklärt haben und Aussicht auf Erfolg besteht, werden wir ernsthaft prüfen, diese Klage zu unterstützen“, sagt Ertle stellvertretend für die Gymnasialeltern in der Region.

Um vor das Verwaltungsgericht ziehen zu können, sucht die Arge Stuttgart einen Musterkläger. Ein betroffener Schüler und dessen Eltern würden stellvertretend für alle Betroffenen streiten. Die Argumentation: In Deutschland hat jeder ein Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse. Wenn in Baden-Württemberg erheblich mehr Unterricht ausfällt als in anderen Bundesländern, hätten Gymnasiasten hierzulande schlechtere Bedingungen.

Eltern, Lehrer und Ministerium streiten seit Jahren besonders über eine Frage: Wie viel Unterricht fällt tatsächlich aus? Kultusministerin Eisenmann ließ im Frühsommer zum ersten Mal eine Erhebung dazu an allen Schulen durchführen. Zuvor hatte es nur Stichproben gegeben. Das Ergebnis: Relativ wenige Schulstunden entfallen an Grundschulen (1,2 Prozent), an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (2,5 Prozent) und an Gemeinschaftsschulen (2,8 Prozent). Im Mittelfeld liegen Haupt- und Werkrealschulen (3,4 Prozent) und Realschulen (4,3 Prozent). Negative Spitzenreiter sind die beruflichen Schulen (6 Prozent) und die Gymnasien (6,6 Prozent).

Hinzu kommen jene Stunden, in denen der Lehrer fehlt und vertreten wird. Im Gymnasium sind das noch einmal sechs Prozent der Stunden. Aus den Zahlen geht aber nicht hervor, ob die Stunden fachfremd vertreten werden. Also, ob ein kranker Mathelehrer auch von einem Fachkollegen ersetzt wird. Die Ministerin hat signalisiert, bei der nächsten Abfrage genauer hinzuschauen

Forderung: mehr Lehrer einstellen

Die Arge-Eltern halten die Zahlen weiter für geschönt. Michael Mattig-Gerlach, Vorsitzender der Arge Stuttgart, reicht schon das als Grundlage für eine Klage. „Es gibt ja noch viele weitere Indizien. Die Ergebnisse unserer Schüler bei Vergleichsstudien mit anderen Bundesländern werden zum Beispiel immer schlechter“, sagt Mattig-Gerlach. Das Land müsse jetzt Sofortmaßnahmen ergreifen. Alles andere helfe vielleicht künftigen Schülergenrationen, aber nicht jenen, die heute die Schulbank drücken. „Wir sind keine Streithansel. Wenn das Ministerium jetzt aktiv wird, müssen wir nicht klagen“, so Mattig-Gerlach. Die Arge fordert, deutlich mehr Lehrer einstellen als Stellen frei sind. Nur so könnten Ausfälle kompensiert werden.

Ministerin weist Ansinnen zurück

Die Kultusministerin hält die angekündigte Klage für überzogen. Es fehle vor allem an geeigneten Bewerbern. Anders als andere Länder halte Baden-Württemberg daran fest, nur voll ausgebildete Lehrer dauerhaft einzustellen. „Würden wir bei der Lehrerausbildung Abstriche machen, wie es andere Länder aus blanker Not tun, so ginge dies zulasten der Qualität . Diesen Weg gehen wir bewusst nicht“, so die Ministerin. Alle Bundesländer hätten mit Engpässen auf dem Bewerbermarkt zu kämpfen.

„Wir haben zu Schuljahresbeginn deutlich gemacht, dass wir unser Maßnahmenpaket gegen den Lehrermangel mit Hochdruck umsetzen“, so die Ministerin. Durch Teilzeiterhöhungen, den Einsatz von Gymnasiallehrern an Grundschulen oder von Pensionären sei es gelungen, rund 1000 zusätzliche Deputate für den Unterricht zu gewinnen. Allerdings hat das nur bedingt geholfen: Trotzdem fehlen landesweit rund 700 Lehrer, die meisten an Grundschulen. An den Gymnasien sieht es laut Ministerium besser aus, dort seien fast alle Stellen besetzt.