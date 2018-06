Er hat Investoren mit Solaranlagen um Hundertausende Euro betrogen. Dafür ist ein 66 Jahre alter Unternehmer am Donnerstag vom Landgericht Heilbronn zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Sechs Monate gelten bereits als abgeleistet. Der Angeklagte hat aus Sicht der Staatsanwaltschaft mit realitätsfremden Renditen gutgläubige Anleger dazu gebracht, in ein Projekt für Ökoenergie zu investieren - doch die Investoren gingen dabei leer aus. In dem Verfahren war es ursprünglich um einen Schaden in Höhe von einer halben Million Euro gegangen. Inzwischen wurden die Vorwürfe auf zwei Fälle mit einem Gesamtschaden von etwa 200 000 Euro beschränkt.