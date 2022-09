Seit 2001 verwandelt sich der Fußballplatz in Unterensingen alle zwei Jahre in eine Fladen-Arena. Dann veranstaltet der Posaunenchor dort das mittlerweile äußerst beliebte Kuhroulette.

Die Tore werden abgebaut, das Feld in kleine Quadrate unterteilt. Und dann dürfen die Zuschauer darauf wetten - und zwar, an genau welcher Stelle die Kühe ihr großes Geschäft verrichten. Knapp 1000 Besucher haben das am Sonntag verfolgt.