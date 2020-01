Bei Sägearbeiten im Wald hat sich ein Mann im Kreis Ravensburg schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der 60-Jährige am Samstagvormittag in Wilhelmsdorf unter einem Baumstamm eingeklemmt. Da die Unfallstelle in einem Tal nur schwer zugänglich war, mussten sich die Rettungskräfte über einen etwa 50 Meter hohen Abhang abseilen, um zu dem Verletzten zu gelangen. Sie befreiten den Mann und flogen ihn per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei