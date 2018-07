Stuttgart/Heidelberg (dpa/lsw) - Wegen der Volkszählung könnten vor allem die Universitätsstädte in Baden-Württemberg in der Einwohnerstatistik deutlich schrumpfen. Die Stadt Stuttgart geht davon aus, dass die Einwohnerzahl von gut 600 000 Menschen durch den Zensus um gut sechs Prozent nach unten korrigiert wird. Andere Städte halten sich zwar mit Prognosen zurück, ein Rückgang der Bevölkerungszahl wird aber fast überall erwartet. Das hätte für die Kommunen auch spürbare finanzielle Auswirkungen, denn für jeden Einwohner erhalten sie Finanzzuweisungen vom Land.

„Es ist durchaus so, dass Universitätsstädte wegen der hohen Fluktuation durch den Zensus Einwohner verlieren könnten. Aber jetzt müssen wir erstmal die Ergebnisse abwarten“, sagte eine Sprecherin der Stadt Heidelberg. Teilweise wird auch schon die Forderung nach finanziellen Hilfen vom Land laut. „Wenn es in der Vergangenheit Anpassungen gegeben hat, gab es immer Übergangsregelungen, so dass die Finanzgrundlage der Kommunen nicht sofort schwächer geworden ist. Das würden wir auch hier so erwarten“, hieß es in Heidelberg.

