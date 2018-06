Uni-Ranking: Bei Medizin glänzen Heidelberg und Tübingen

Wer Medizin studieren möchte, findet nach dem neuen CHE-Hochschulranking besonders gute Studienbedingungen an den Universitäten Heidelberg und Tübingen. Neben Medizin wurden unter anderem die sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Physik, Informatik und Geografie in der diesjährigen Untersuchung vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) neu bewertet. In Heidelberg fühlen sich die angehenden Mediziner durch die Lehrenden gut betreut, schätzen den Berufsbezug und die Unterstützung beim Auslandsstudium. In Tübingen loben sie unter anderem die Bibliotheksausstattung und die IT-Infrastruktur.

Am Dienstag veröffentlichte das CHE sein jährliches Ranking, das zudem im Studienführer der „Zeit“ erscheint. Es umfasst insgesamt 300 Universitäten und Fachhochschulen und mehr als 30 Fächer, in diesem Jahr wurden rund ein Drittel von ihnen neu untersucht. Studierende bewerten in dem Ranking mehrere Kriterien rund um das Studienangebot. Zusätzlich liefern die Hochschulen Fakten.

An dem Ranking gibt es auch Kritik. Der Deutsche Hochschulverband erklärte, es sei lediglich eine erste Orientierung und Interessenten sollten sich bei den Hochschulen im Internet und vor Ort selbst genau informieren. Die Wissenschaftliche Qualität der Studienfächer werde beispielsweise nicht untersucht. Außerdem weist die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) auf methodische Mängel hin.

