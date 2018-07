Die Anatomie-Professorin Kerstin Krieglstein wird neue Rektorin der Universität Konstanz. Senat und Universitätsrat wählten die bisherige Dekanin der medizinischen Fakultät der Universität Freiburg am Montag mit großer Mehrheit ins Amt, hieß es von der Hochschule.

Demnach tritt Krieglstein ihr neues Amt zum 1. August an. Die vorzeitige Neubesetzung des Postens war nötig geworden, weil der amtierende Rektor der Konstanzer Universität, Professor Ulrich Rüdiger, an die Spitze der RWTH Aachen gewählt worden war.

„Ich verstehe mich als Anwältin, nicht als Vormund der Universität“, so Krieglstein. Inhaltlich will die neue Rektorin der Mitteilung zufolge einen Fokus auf die Möglichkeiten legen, die die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder bietet. Als erste Amtshandlung kündigte sie eine Klausurtagung zu den Konstanzer Exzellenzcluster-Initiativen mit allen Beteiligten an.