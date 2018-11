Die Universität Hohenheim hat sich mit ihrer Rolle während der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Heute werden die Ergebnisse einer dreijährigen Forschungsarbeit vorgestellt. Unter anderem geht es um Fälle von Zwangsarbeit auf dem Campus. Zwei dieser Arbeiter wurden auf dem Campus begraben. An sie soll in Zukunft eine Gedenk-Stele erinnern, die ebenfalls heute enthüllt wird. „Die Opfer des Nationalsozialismus in Hohenheim dürfen nicht in Vergessenheit geraten, das an ihnen begangene Unrecht soll sichtbar gemacht werden und die Verantwortlichen beim Namen genannt werden“, sagte der Rektor der Universität, Professor Stephan Dabbert.

