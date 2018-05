Unheil aus Bananenkiste: Giftige Spinne legt Supermarkt lahm

Eine unerwünschte, tierische Besucherin aus Ecuador hat in Esslingen am Mittwoch zeitweise einen Supermarkt lahm gelegt. Die mehr als acht Zentimeter große Spinne war aus einer Bananenkiste auf den Arm einer Mitarbeiterin gekrabbelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau rief die 110, woraufhin der Supermarkt vorsorglich geräumt wurde und sich Kammerjäger, Tierretter und Spinnenexperten ans Werk machten. „Dem Team gelang es, die Spinne zu lokalisieren und letztendlich zu töten“, lautet die Meldung der Polizei. Laut Experten war die Spinne giftig, aber nicht tödlich. Zwei Stunden nach dem tierischen Zwischenfall konnten die Esslinger wieder in Ruhe einkaufen.

Mitteilung der Polizei