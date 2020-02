„Unglaublich wichtig“: 1. FC Nürnberg verlässt Abstiegsränge

Erleichtert klatschten sich die „Club“-Profis nach ihrem wichtigen Zeichen im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ab. Nach dem Fehlstart in die Rest-Rückrunde bezwang der 1. FC Nürnberg den SV Sandhausen am Sonntag mit 2:0 (1:0) und verließ die Abstiegsränge. Vor 25 094 Zuschauern brachte Michael Frey (12. Minute) die Franken in Führung. Der emsige Robin Hack (52.) erhöhte mit seinem siebten Saisontor und schoss die Nürnberger auf Tabellenplatz 13. „Das war ein erster Schritt“, befand FCN-Trainer Jens Keller. Seine Mannschaft müsse nun „so weiter arbeiten.“

Die Sandhäuser verließen nach zuvor neun ungeschlagenen Partien den Platz wieder mal als Verlierer. Selbst ein Foulelfmeter in der 64. Minute brachte den Gästen nichts: Nürnbergs Schlussmann Christian Mathenia parierte gegen Leart Paqarada und machte sein Foul wieder wett. Auch aus der Gelb-Roten Karte gegen Frey (77.) konnten die Sandhäuser kein Kapital schlagen.

„Wir haben leidenschaftlich, kämpferisch alles reingebracht, was es in so einem Spiel braucht, um die Punkte hier zu behalten“, resümierte Mathenia. „Zuerst freue ich mich mal extrem über den Sieg, den wir jetzt geholt haben. Es war unglaublich wichtig für die Mannschaft“, sagte Frey. Sein Platzverweis sei aber natürlich „eine kleine Enttäuschung“.

Die Franken begannen mit einigen Unsicherheiten in ihrem Spiel - kein Wunder nach der Negativserie mit dem jüngsten 1:4 beim Hamburger SV. Vier Neue bot FCN-Coach Jens Keller in seiner Startformation auf, vor allem Winterneuzugang Philip Heise erwies sich auf dem linken Außenposten als Belebung. Die Leihgabe von Norwich City flankte auf Frey, der aus schwieriger Position per Kopf zum vierten Mal in dieser Saison traf. Nur wenige Minuten später konnte sich der „Club“ bei Schlussmann Mathenia bedanken, der nach einem Kopfball von Kevin Behrens (16.) schnell nach rechts unten abtauchte.

Bei gegnerischem Ballbesitz versuchten die Hausherren die Räume eng zu machen und Überzahlsituationen herzustellen. Das gelang ihnen auch ordentlich. Die Sandhäuser hatten zum Ende der ersten Hälfte zwar höhere Spielanteile. Sie deuteten ihre Torgefahr ein ums andere Mal jedoch nur an, wenn Besar Halimi der Initiator war.

Der „Club“ legte kurz nach der Pause nach. Johannes Geis spielte Hack einen weiten Ball herrlich in den Lauf. Der U21-Nationalspieler ließ Gerrit Nauber im Zweikampf aussteigen und Sandhausens Torwart Martin Fraisl bei seinem Flachschuss keine Chance. Stabil sind die Franken aber bei weitem noch nicht. Mit nur einem Steilpass auf Mario Engels hebelte Aziz Bouhaddouz die „Club“-Abwehr aus. Mathenia kam zu spät und holte Engels im Strafraum von den Beinen. Der Nürnberger Keeper hielt aber den schwach geschossenen Strafstoß.

Hack (74.) hätte sein Torekonto sogar noch aufstocken können. Ein Linksschuss segelte aber am Tor vorbei. Nach dem Platzverweis gegen Frey brachte der FCN dann seinen fünften Saisonsieg über die Zeit.

