Von Schwäbische Zeitung

Die Biberacher Innenstadt hätte sich am Wochenende eigentlich in eine große Bühne für Musiker und die neuesten Automodelle verwandeln sollen. Doch daraus wird nichts, wie die Stadtverwaltung Biberach am Donnerstagvormittag mitteilte.

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage werde der Musikfrühling am Samstag, 4. Mai, sowie die Biberacher Automobilausstellung (BAA) am Sonntag, 5. Mai, kurzfristig abgesagt. Der Wochenmarkt am Samstag findet daher wie üblich auf dem Marktplatz statt.