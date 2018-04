Ungelöschter Kalk sorgt für Verätzungen bei Kindern

Zwei Kinder haben sich beim Spielen an einem Bach in Heilbronn Verätzungen an den Beinen zugezogen. Die jeweils sechs Jahre alten Kinder mussten zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Ersten Ermittlungen zufolge haben die beiden Kinder offenbar mit ungelöschtem Kalk gespielt, was die Verätzungen verursacht habe. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass der entsprechende Wert in dem Gewässer erhöht war. Beamten fanden einen geöffneten Behälter mit einer größeren Menge Branntkalk. Das Material stammt offenbar von einer nahen Baustelle.

Mitteilung der Polizei