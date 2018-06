Eisglätte und zu hohes Tempo haben auf der Bundesstraße 30 bei Ulm einen Unfall mit zehn Fahrzeugen verursacht - zwei Menschen wurden verletzt. Die Straße sei am frühen Donnerstagmorgen in Richtung Biberach zwischenzeitlich gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Währenddessen habe sich in der Gegenrichtung eine weitere Kollision mit zwei Fahrzeugen ereignet. Der genaue Hergang des Unfalls sowie Details zu den Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.