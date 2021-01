Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A8: Mehrere Verletzte

Eigentlich sollte die Christbaumsammlung der Freiwilligen Feuerwehr Biberach trotz Corona-Krise am kommenden Freitag, 7. Januar, starten. Die Stadt Biberach hatte das ihren Bürgern schon vor Weihnachten im Mitteilungsblatt „Biberach kommunal“ mitgeteilt.

Doch jetzt wackelt diese Entscheidung, am Montagnachmittag wurde im Rathaus lange diskutiert. Wie die Diskussion ausging, war bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung zu bringen. Am Dienstag soll die Nachricht an die Öffentlichkeit gehen.