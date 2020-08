Bei einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt sind in Offenburg (Ortenaukreis) zwei Kinder leicht verletzt worden. Die Beamten waren am frühen Samstagmorgen zu einem Einsatz in Offenburg unterwegs, als sie über eine rote Ampel fuhren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei kollidierte der Streifenwagen mit dem Auto eines Fahrers, der bei Grünlicht weiterfahren wollte. In dem Auto wurden zwei Kinder leicht verletzt, die drei erwachsenen Insassen und die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt. Bei Einsätzen darf die Polizei bei Rotlicht weiterfahren.

Pressemeldung