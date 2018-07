Unfall mit Stadtbahn: Sechs Fahrgäste leicht verletzt

Sechs Fahrgäste einer Stadtbahn in Stuttgart sind am Donnerstag beim Zusammenstoß der Bahn mit einem Autotransporter leicht verletzt worden. Ein 41 Jahre alter Mann am Steuer des Transporters wollte laut Polizeiangaben nach rechts abbiegen und musste dafür rangieren, wobei sein Fahrzeug gegen das Heck einer Stadtbahn der Linie U9 stieß. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Der Sachschaden betrage mehrere Hunderttausend Euro, hieß es weiter. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Hedelfinger Straße in beiden Richtungen für rund zweieinhalb Stunden bis 19.00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.