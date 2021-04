Unfall mit Motorrad und Pedelec: Fahrer schwer verletzt

Bei einem verhängnisvollen Zusammenstoß sind in Donzdorf (Kreis Göppingen) ein 80 Jahre alter Pedelec-Fahrer und ein 22 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Ältere hatte am Sonntagnachmittag auf seinem Pedelec die Straße überquert, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Motorradfahrer, der wie ein vor ihm fahrendes Motorrad gerade ein Auto überholt hatte, konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen das Pedelec. Beide Männer stürzten und trugen schwerste Verletzungen davon. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, soll ein Gutachten klären.

Pressemitteilung Polizei