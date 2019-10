Nach dem Unfall auf der Autobahn 81 infolge eines Felssturzes ist der getötete Sportwagenfahrer weiterhin nicht identifiziert.

Die Ermittlungen liefen noch, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Der Fahrer war am Samstagabend nahe Villingen-Schwenningen gegen einen etwa drei Tonnen schweren Gesteinsbrocken geprallt, der sich von einem Hang gelöst hatte und auf die Fahrbahn gestürzt war. Das Auto ging in Flammen auf und brannte vollständig aus.

Die Autobahn blieb bis zum frühen Sonntagabend zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen gesperrt. Experten untersuchten den Hang.