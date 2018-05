Unfall mit drei Lkw: Vollsperrung auf der A6 bei Sinsheim

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls mit drei Lastwagen ist die Autobahn 6 (Mannheim - Heilbronn - Nürnberg) bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) voll gesperrt worden. Über die Anzahl der Verletzten lägen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, teilte die Polizei am Donnerstag in Mannheim mit. Auch die Unfallursache sei noch unklar. Den Angaben zufolge sind der rechte und mittlere Fahrstreifen in Richtung Mannheim blockiert. Es müsse über längere Zeit mit einem erheblichen Stau gerechnet werden.

