Ein Motorradunfall hat für einen 36-Jährigen in Metzingen (Kreis Reutlingen) zu einer Verhaftung geführt. Bei der Unfallaufnahme fanden Polizeibeamte im Fahrzeug und in der Kleidung des Mannes Dealergeld und andere Utensilien, die darauf hindeuteten, dass der Mann mit Drogen handelte, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag erklärte.

Den Angaben zufolge war der Mann am Samstag unter Drogeneinfluss mit seinem Motorrad verunglückt und hatte zunächst versucht, zu flüchten. Die Polizei konnte den leicht verletzten Mann kurz darauf festnehmen. In der Wohnung des 36-Jährigen, der wegen Drogenhandels bereits vorbestraft war und unter Bewährung stand, fanden die Ermittler rund 460 Gramm Amphetamin und mehr als 440 Ecstasy-Tabletten. Ein Haftrichter schickte den Mann am Sonntag in ein Justizvollzugskrankenhaus.

