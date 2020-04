Zwei Streifenpolizisten haben sich bei einem Unfall in ihrem Einsatzfahrzeug in Eberstadt (Kreis Heilbronn) leicht verletzt. Die beiden Beamten waren am Dienstag in ihrem Dienstwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und überholten mehrere Fahrzeuge. Als eines davon abbog, kam es zum Zusammenstoß und der Streifenwagen prallte gegen eine Hausecke. Den Polizeiangaben vom Mittwoch nach entstand ein Schaden von knapp 30 000 Euro.

Pressemitteilung