Unfall bei Oldtimer-Fliegertreffen - mehrere Verletzte

Bei einem Oldtimer-Fliegertreffen in Kirchheim unter Teck sind am Sonntag laut ersten Informationen der Polizei zwei Maschinen zusammengestoßen. Vier Flugzeug-Insassen seien dabei verletzt worden, teilte die Polizei in Reutlingen mit. Nach ersten Erkenntnissen war eine startenden Maschine mit einer Cessna kollidiert, die sich in Warteposition befand.

Wie schwer die Flugzeug-Insassen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Zuschauer kamen nach ersten Angaben nicht zu schaden.