Unfall bei Ludwigsburg: 22-Jährige schwer verletzt

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in der Nähe von Ludwigsburg schwer verletzt worden. Die Frau hatte in der Nacht zum Freitag vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Den Angaben zufolge fuhr sie in Schwieberdingen (Landkreis Ludwigsburg) unter anderem gegen mehrere Mülltonnen, ein Verkehrszeichen, einen Zaun und ein geparktes Auto, bevor sie mit ihrem Wagen auf einer Treppe zum Stehen kam. Die 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

