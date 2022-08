Unfall bei Bad Waldsee: Mutmaßlicher Verursacher ermittelt

Fünf Tage nach einem tödlichen Unfall bei Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) hat die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher ermittelt. Bei dem Unfall war am vergangenen Sonntag eine 18-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Sechs Menschen waren teils schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder.

Nach Angaben der Polizei vom Freitag handelt es sich um einen 34 Jahre alten Mann, der bereits unmittelbar nach dem Verkehrsunfall ins Visier der Fahnder geriet. Zeugenaussagen und Spurenauswertungen hätten nun den ersten Verdacht bestätigt. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Der Mann soll bei einem Überholmanöver an mehreren Autos vorbeigefahren und später an der Spitze der Kolonne wieder eingeschert sein. Wegen des riskanten Überholmanövers musste ein entgegenkommendes Auto eine Vollbremsung einlegen; dieses geriet ins Schleudern prallte mit den überholten Wagen zusammen. Der Wagen der 18-Jährigen überschlug sich bei dem Zusammenstoß. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle. Ihr 19 Jahre alter Beifahrer erlitt schwerste Verletzungen. Lebensgefahr besteht laut Staatsanwaltschaft inzwischen bei keinem der Verletzten mehr.

