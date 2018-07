Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein 19-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Auto in einen abbiegenden Wagen. Ein drittes Fahrzeug wurde in den Unfall verwickelt. Die Verletzten kamen in eine Klinik.