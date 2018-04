Ein 24-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Mannheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm ihm ein 67-Jähriger am Freitagabend an einer Kreuzung die Vorfahrt. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Wagen des 24-Jährigen überschlug und dann auf dem Dach liegen blieb. Der Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.