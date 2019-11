Fünf Menschen sind am Sonntag bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe verletzt worden. Zur Schwere ihrer Verletzungen und der Unfallursache machte die Polizei am Abend keine Angaben. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Sprecher. Vier Fahrzeuge waren demnach am Nachmittag in den Unfall verwickelt, drei davon mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt am Main war an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.