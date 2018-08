Nach einem Unfall bei einer Traktor-Reparatur in Bad Schussenried (Kreis Biberach) ist ein 85-Jähriger gestorben. Der Senior sei am Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der 85-Jährige war demnach bei Reparaturarbeiten in der vergangenen Woche von seinem Schlepper überrollt worden. Den Angaben zufolge hatte er den Traktor an einem Hang abgestellt und vermutlich die Handbremse nicht richtig gezogen. Der genaue Hergang war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei