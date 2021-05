DGB zu Schweiz-Rahmenvertrag: Uneinigkeit bei Schwarzarbeit

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Baden-Württemberg macht die fehlende Kompromissbereitschaft der EU für das Scheitern des geplanten Rahmenvertrags mit der Schweiz verantwortlich. Von Seiten der Europäischen Union habe es keine Bereitschaft gegeben, die Schweizer Maßnahmen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit als mit dem EU-Binnenmarkt vereinbar anzusehen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. „Der DGB kann gut nachvollziehen, dass die Schweiz an ihrem sehr gut funktionierenden System zum Schutz der Mindestarbeitsbedingen festhalten will.“

Die Schweiz hatte am Mittwoch den geplanten Rahmenvertrag nach sieben Jahren Verhandlungen platzen lassen. Es habe keine Einigung über entscheidende Punkte gegeben, sagte dazu der Schweizer Präsident Guy Parmelin am Mittwoch in Bern. Die Schweiz bleibe aber zuverlässige Partnerin der EU, versicherte Außenminister Ignazio Cassis.

Die bilateralen Verträge zwischen der EU und der Schweiz bleiben bestehen. Für Grenzgänger soll sich durch den Abbruch nichts ändern. Aber die Europäische Union hatte die Schweiz zuletzt gewarnt, dass es keine weiteren Abkommen geben werde und ältere Abkommen möglicherweise nicht aktualisiert würden. Es drohen etwa Handelshemmnisse. Laut EU-Kommission wird die Europäische Union zum Beispiel ab sofort nicht mehr automatisch schweizerische Zertifizierungen für Medizinprodukte anerkennen.

Die europapolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Sabine Hartmann-Müller, sieht für das Scheitern hingegen die Schweiz verantwortlich. Das Land habe „bis zuletzt darauf beharrt, Streitfragen zu entsendeten Arbeitnehmern, Staatsbeihilfen sowie zur Personenfreizügigkeit in ihrem Sinne auszuklammern“. Mit Blick auf die Personenfreizügigkeit habe die Europäische Kommission zurecht immer wieder deutlich gemacht, dass dieser Grundsatz nicht verhandelbar sei.

Der Oberbürgermeister der südbadischen Stadt Waldshut-Tiengen direkt an der schweizerischen Grenze, Philipp Frank, bedauerte das Scheitern des Abkommens - „nicht nur persönlich, sondern vor allem auch für unsere Grenzregion. Das sind keine guten Nachrichten“, erklärte er. „Ich würde mir wünschen, dass es doch noch einmal gelingt, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen.“

